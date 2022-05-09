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Spor

Kırklareli'nde ''Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'' yapıldı

Yarışmalara Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 70 binici katıldı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
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Türkiye Binicilik Federasyonu ile Uluslararası Binicilik Federasyonu tarafından, TK Cowboy Ranch'ın ev sahipliğinde, Lig Radyo'nun iletişim sponsorluğunda düzenlenen 100 ve 120 kilometrelik yarışmalar longoz ormanlarında, 40, 60 ve 80 kilometrelik yarışmalar ise Istranca ormanlarında yapıldı.

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 70 binicinin katıldığı yarışmalar öncesinde atlar veteriner kontrolünden geçirildi.

Zorlu parkurlarda mücadele eden katılımcılar zaman zaman atlarını dinlendirmek için parkurda yürüdü. Bazı biniciler de derelerde atlarını dinlendirdi. Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

TK Cowboy Ranch sahibi Turan Karaman, Türkiye'de atlı dayanıklılık sporunu geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Ekim ayında Balkan Şampiyonası'nın düzenleneceğini anlatan Karaman, "Bu sene yapılan yarışmalarda Türkiye'de ilk defa 120 kilometre tamamlandı. Artık ülkemizde 120 kilometrede atlar koşabilecekler. Dünya tarihinde ilk kez Karadeniz sahilinde atlar koştu. Bu ülkemiz için çok onur verici bir gelişme. Buraya sporcu, hakem ve veteriner olarak katılan sayısı yaklaşık 100 kişi. Bu yarışmada kalifiye olan iki sporcumuz ve atı, İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için ilk kalifikasyonlarını tamamladılar." diye konuştu

  • TK Cowboy Ranch
  • Lig Radyo
  • Türkiye Binicilik Federasyonu

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