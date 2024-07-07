İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek! Üst üste ikinci kez altın kemer!
Spor

Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek! Üst üste ikinci kez altın kemer!

Edirne'de 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. Zeybek, başpehlivanlığı üst üste ikinci kez kazanmış oldu.

DHA7 Temmuz 2024 Pazar 20:02 - Güncelleme:
Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek! Üst üste ikinci kez altın kemer!
ABONE OL

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Finale gelene kadar Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi favori isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti. Sarayiçi Er Meydanı'nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Serhat Gökmen'i yenen 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen 2023 yılı başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasındaki maç karşılıklı hareketlerle geçti. Maçın 20'nci dakikasında Mustafa Taş'a, hakem heyeti tarafından pasif güreştiği için birinci ihtarı verildi. Puanlama güreşine kalan müsabakanın 50'inci dakikasında Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek, Türkiye Başpehlivanı oldu.

  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  • Başpehlivan Yusuf Can
  • mustafa taş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.