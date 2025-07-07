İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0459
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4285.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da bozmadı
Spor

Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da bozmadı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanan Orhan Okulu, tarihi hamam geleneğini bu yıl da yaşattı.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da bozmadı
ABONE OL

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanan Orhan Okulu, tarihi hamam geleneğini bu yıl da yaşattı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve altın kemeri boynuna takan Orhan Okulu, tarihi 'hamama gitme' geleneğini bu yıl da bozmadı.

Başpehlivan Orhan Okulu, final güreşinin ardından er meydanından faytonla kent merkezine geldi. Boynuna taktığı altın kemerle vatandaşları selamlayan Okulu, ardından dua ederek tarihi Saray Hamam ritüelini devam ettirdi.

Hamam girişinde açıklama yapan Orhan Okulu, tarihi geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Yürüyüş yaparak halkımıza teşekkür ettik. Dualarla hamama geldik. 2025 yılı şampiyonluğu bize nasip oldu. Lig güreşlerinde de iyi sonuçlar aldım. Üçünde final yaptım, ikisinde birinci, birinde ikinci oldum. Kırkpınar için de çok iyi hazırlandık, altın kemeri takmak nasip oldu" dedi.

Kupayı babasına armağan ettiğini dile getiren Okulu, "Küçük yaşlarda bizi güreşe başlatan babamdı. Onun emeği çok. Bu kupayı ona armağan ettim. Bizi desteklediği için Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

  • Kırkpınar Yağlı Güreşler
  • Orhan Okulu
  • Tarihi Hamam Geleneği

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.