Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek altın kemeri kuşandı

Final güreşleri ardından şeref tribünü önündeki podyumda ödül töreni düzenlendi.

Başpehlivanlık boyunda birinci olan Yusuf Can Zeybek, ikinci İsmail Balaban, üçüncüler Hüseyin Gümüşalan ve Mehmet Yeşil Yeşil podyuma davet edildi.

Başpehlivanların kupa ile madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından takdim edildi. Bakan Bak, başpehlivan Zeybek'in altın kemerini de taktı.

Diğer boylarda dereceye giren pehlivanların ödülleri Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ile Ediz Ün, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim tarafından verildi.

Ödül töreninin tamamlanması sonrası geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş tarafından cuma günü göndere çekilen Türk bayrağı, bu yılın başpehlivanı Zeybek tarafından İstiklal Marşı eşliğinde indirildi.

- Kırkpınar'da dereceye giren pehlivanlar

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sonuçlar şöyle oluştu:

Baş:

1- Yusuf Can Zeybek (Antalya)

2- İsmail Balaban ( Antalya)

3- Mehmet Yeşil Yeşil (Balıkesir)

3- Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli)

Başaltı:

1- Enes Doğan (Antalya)

2- Osman Kan (Antalya)

3- Bekir Eryücel (Çorum)

3- Yunus Emre Yaman (Ankara)

Büyük Orta Büyük Boy:

1 - Hüseyin Soğukoğlu (Kocaeli)

2- Yunus Emre Akman (Kocaeli)

3 - Ömer Yasir Gökkaya (Antalya)

4- Cafer Hami Çarkacı (Çanakkale)

Küçük Orta Büyük Boy:

1 - Rıza Durmuş (Antalya)

2 - Ömer Faruk Kırat (Ankara)

3 - Mert Arıcı (Yalova)

3 - Adil Kıvrak (Antalya)

Küçük Orta Küçük Boy:

1 - İhsan Derin (Balıkesir)

2 - İlker Durmuş (Antalya)

3 - Ramazan Yıldız Çilenker (Antalya)

3 - Tuğberk Koç (İstanbul)

Deste-3: (Deste büyük)

1 - Murat Gonca (İstanbul)

2 - Ömer Bulut (Antalya)

3 - Yusuf Kırat (Ankara)

3 - Hüseyin Coşkun (Antalya)

Deste-2: (Deste orta)

1 - Beytullah Uludağ (Zonguldak)

2 - Umut Erdoğan (Denizli)

3 - Hüseyin Şenel (Samsun)

3 - Yusufcan Akdaş (Balıkesir)

Deste-1: (Deste küçük)

1 - Oğulcan Yurdakul (İstanbul)

2 - Efe Rüştü Atuntaş (Tokat)

3 - Osman Nuri Çıldan (Muğla)

3 - Hüseyin Aykut (Çanakkale)

Ayak:

1 - Necip Bülbül (Balıkesir)

2 - Yılmaz Kalyoncu (Kahramanmaraş)

3 - Barış Kemal Yiğit (Kocaeli)

3 - Oğulcan Humar (Bursa)

Tozkoparan:

1 - Mustafa Yıldız (Antalya)

2 - Yasin Uzun (İstanbul)

3 - Eren Bilgiç (Antalya)

3 - Muhammed Ali Şipal (Denizli)

Teşvik-2:

1 - Emre Baran (Muğla)

2- Mustafa Ekin (Kocaeli)

3 - Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

3 - Mehmet Başkan Bozkurt (Antalya)

Teşvik-1:

1 - Aydın Can Gümüşdağ (Edirne)

2 - Hamza Yakup Oran (Bursa)

3 - Mustafa Yanmaz (Yalova)

3 - Fırat Bozca (Balıkesir)

Minik-2:

1 - Rüstem Öztürk (Bursa)

2 - Gökdeniz Alperoğlu (İstanbul)

3 - İsmet Emir (Balıkesir)

3 - Hasan Hüseyin Şahin (Balıkesir)

Minik-1:

1- Enes Yasin Kalender (Çorum)

2- Bedirhan Zeki Demir (Muğla)

3- Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

3- Ali Bakan (Denizli)

En İyi Peşrev:

1 - Ali Rıza Özkaralar (Edirne)

2 - Caner Yaykın (Edirne)

3 - Tevfik Gülten (Edirne)



