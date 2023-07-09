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Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakalarında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu
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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakalarında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yarı final müsabakasında İsmail Balaban rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı, Yusuf Can Zeybek'de Mehmet Yeşil Yeşil'i yendi. Saat 17.40'ta başlayacak olan final müsabakasında İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek güreşecek. Başpehlivana 1 milyon lira ödül verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.

  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  • İsmail Balaban
  • Yusuf Can Zeybek

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