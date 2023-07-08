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Spor

Kırkpınar'ın ilk sürprizi yaşandı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Favori isimlerden Ali Gürbüz'ün elenmesi sürpriz sonuç olarak yorumlandı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Kırkpınar'ın ilk sürprizi yaşandı
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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur müsabakaları tamamlandı.

Kırkpınar, Sarayiçi Er Meydanı'nda kıran kırana mücadelelerle organizasyonun ikinci gününde devam ediyor.

Müsabakalar kapsamında başpehlivanlık güreşlerinin son turu için başpehlivanlar kura çekimi için çayıra çağrıldı.

EN KISA MÜSABAKA

Kura sonucu Ali Gürbüz-Özkan Yılmaz, Emre Erkal-Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek-İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu-Kürşat Şevki Yılmaz, Mustafa Batu-Hüseyin Gümüşalan, Serhat Gökmen-Mehmet Yeşil Yeşil eşleşmeleri oluştu.

Çektikleri kuraya göre Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek güreşmeden çeyrek finale yükseldi.

Turun en kısa güreşi Orhan Okulu ile Emre Erkal arasındaki müsabaka oldu. Orhan Okulu rakibini müsabaka başından itibaren bastırarak 7. dakikada yenmeyi başardı. Bu karşılaşmanın dışında normal sürede yenişme olmadığı için diğer güreşler puanlama bölümüne taşındı.

RÖVANŞ FİNAL GİBİ OLDU

Geçen yılın yarı finalinin rövanşı niteliğindeki İsmail Balaban ile Cengizhan Şimşek'in güreşi dikkat çekici müsabakalardan oldu. Geçen yıl kaybeden İsmail Balaban bu kez aynı hataya düşmemek için atak başladı. Ayaktaki oyunlarda çevik olan İsmail Balaban'ı Cengizhan Şimşek ara ara yerde oyuna çekti. Puanlama bölümünde de pehlivanlar riske girmemek için en net anı kovaladı. Müsabakada İsmail Balaban'a bir, Cengizhan Şimşek'e ise pasif güreşten iki ihtar verildi. Müsabakanın 97. dakikasında Balaban rakibini yenmeyi başardı.

Ali Gürbüz ile Özkan Yılmaz arasındaki güreşte ise sürpriz sonuç çıktı. Favori Ali Gürbüz müsabakanın 58. dakikasında rakibine yenildi.

Rakiplerini yenen Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile turu direkt geçen Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek çeyrek finale yükseldi.

  • Ali Gürbüz
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