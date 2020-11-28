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Spor

Kırkpınar'ın tarihi belli oldu

Edirne'de her yıl gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 2021 yılında 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:18
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Salgın nedeniyle bu yıl yapılamayan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin seneye 2-4 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye encümeni, 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihini 28 Haziran-4 Temmuz olarak belirledi.

Kırkpınar Güreşlerinin ise 2-4 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2021 yılı Kırkpınar organizasyonunun tarihlerini belirlediklerini söyleyerek, "Pandemi maalesef tüm dünyada hayatı en kötü şekilde etkilemeye devam ediyor. Umarım önümüzdeki aylarda aşının da uygulanmaya başlamasıyla koronavirüs kontrol altına alınır ve hayat normale döner. Biz de başta Kırkpınar olmak üzere tüm yağlı güreşlerimizi gönül rahatlığı ile yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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