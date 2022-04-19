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  • Kırmızı kart gören Balotelli'den sitem! ''Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım''
Spor

Kırmızı kart gören Balotelli'den sitem! ''Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım''

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle hakeme tepki gösterdi.

IHA19 Nisan 2022 Salı 10:54 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:54
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu. 45+3. dakikada mavi-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Mario Balotelli, hakem Kadir Sağlam tarafından kırmızı kart ile oyun dışı bırakıldı.

Sosyal medya hesabından hesabından bacağının fotoğrafını paylaşan Balotelli, hakem kararlarına tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, "Süper Lig.. Bana kırmızı kart göstermeniz oldukça prestijli, rakibe kart göstermemeye de devam edin. Bacağımdaki yaraları da kendi kendime yaptım" cümlelerine yer verdi.

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