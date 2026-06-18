2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Cezayir'i Lionel Messi'nin üç golüyle 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Ancak mücadeleye Messi'nin yaptığı hat-trick kadar, yıldız isme verilmeyen kırmızı kart damga vurdu. 32. dakikada skor mücadele 1-0 devam ederken 38 yaşındaki yıldız oyuncu, Aissa Mandi ile ikili mücadeleye girdi. Messi bu pozisyonda arkadan sert bir şekilde Mandi'nin baldırına bastı. Bu kritik pozisyon sonrası maçın hakemi Szymon Marciniak ve VAR odasının da devreye girmemesi tepkilere neden oldu.

DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?

Messi herhangi bir kart görmezken sosyal medyada görüntüyü paylaşan binlerce futbolsever hakemlere tepki gösterdi. Şu ana kadar oynanan maçlardaki en büyük hata olduğu belirtildi. Arjantinli yıldız için, "Dokunulmazlığı mı var?' yorumları yapıldı. Dünya basını da 38'lik oyuncunun, kırmızı görmesi konusunda birleşti. Haberlerde, "Kornerlere, taçlara bile karışan VAR, devreye girmedi. Bu sırada maç 1-0'dı ve Messi 2 gol daha atıp, tarihe geçti" ifadelerine yer verildi.

KARMAŞIK GÜNLER YAŞADIM

Arjantinli süperstar Cezayir'e attığı ilk golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Karşılaşma sonrası konuşan Messi, ağlama sebebini açıkladı: "Zor, karmaşık günler geçirdim. Ama tüm takıma ve tüm takım arkadaşlarıma çok minnettarım çünkü her zaman olduğu gibi yanımda oldular ve bu süreci atlatmama yardımcı olmak için bana çok güç verdiler. "

8 REKOR KIRDI

Cezayir karşısında üç gol atma başarısı gösteren Arjantinli yıldız Lionel Messi, 8 rekor kırdı.

1- Altı farklı Dünya Kupası'nda (Almanya 2006, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014, Rusya 2018, Katar 2022 ve ABD-Meksika-Kanada 2026) yer alan ilk futbolcu oldu.

2- Dünya Kupası'ndaki 16 gole ulaşarak, turnuvanın en golcü oyuncusu olarak Almanya'dan Klose'nin tüm zamanların rekorunu egale etti.

3- Art arda beş Dünya Kupası maçında gol atan seçkin oyuncular arasına katıldı ve bu süreçte sekiz gol kaydetti.

4- 38 yaş 357 günlük olan Lionel Messi, tek bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

5- Rosario doğumlu oyuncu ayrıca, 16 gol ve 8 asistle Dünya Kupalarında 24 doğrudan gol katkısına ulaşarak Pelé'nin 21'lik tarihi rekorunu geride bıraktı.

6- Messi'nin Dünya Kupası'nda gol attığı on birinci farklı takım oldu. Ayrıca, turnuva tarihinde Afrika takımlarına karşı en çok gol atan oyuncu olarak Salenko'yu da yakaladı.

7- Karşılaşmada ceza sahası dışından kaydettiği 2 golle, Dünya Kupası fi nalleri tarihinde ceza sahası dışından en fazla gol atan (toplam 6 gol) oyuncu unvanını tek başına ele geçirdi.

8- Dünya Kupası'nda Cezayir karşılaşması, Lionel Messi'nin Arjantin A Milli Takımı formasıyla çıktığı 200. resmi maç oldu.