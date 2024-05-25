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Spor

Kırmızı Şeytanlar kupayla kapattı! FA Cup'da şampiyon Manchester United

İngiltere FA Cup finalinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Kırmızı Şeytanlar kupayla kapattı! FA Cup'da şampiyon Manchester United
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Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United FA Cup Finali'nde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United'ın gollerini 30. dakikada Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti.

13. KEZ MÜZEYE GİTTİ

Bu sonuçla birlikte Manchester United tarihinde 13. kez FA Cup'ı müzesine götürmeyi başarırken, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, geçtiğimiz sezon kazanılan İngiltere Lig Kupası'nın ardından bu sezonu da kupayla kapatmayı başardı ve Manchester United kariyerindeki ikinci sezonunda ikinci kupasına ulaştı.

Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City ise bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'nın ardından FA Cup'tan da eli boş ayrıldı.

ERIK TEN HAG'IN GELECEĞİ

Önceki gün İngiliz basınında yer alan haberlerde, Manchester United yönetiminin FA Cup Finali'nin ardından ten Hag ile yollarını ayıracağı öne sürülmüştü.

Kupa zaferinin ardından Ten Hag'ın geleceği konusunda ne karar verileceği merak konusu oldu.

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