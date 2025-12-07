Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, takımda mutsuz olduğunu açıkladı. Geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarı olan tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk 11'deki yerini kaybetti.

"BENİ OTOBÜSÜN ALTINA ATTILAR"

TV2 Sport'a konuşan Salah, "Liverpool için çok şey yaptım ama kulüp beni otobüsün altına attı. Resmen böyle hissediyorum. Niye sürekli yedeğim bilmiyorum?" ifadelerini kullandı.

"SANKİ LİVERPOOL'DA İSTENMİYORUM"

Arne Slot ile bağlarının koptuğunu söyleyen Mısırlı yıldız, "Sürekli yedeğim ve nedenini sanki Liverpool'da istenmiyorum. Liverpool bana sezon başı çok şey vaat etti ama tam anlamıyla sözlerini tuttuklarını söyleyemem. 3 maçtır yedeğim." dedi.

"YAŞADIĞIM DURUMU KABULLENEMİYORUM"

"Brighton son maçın mı?" sorusuna cevap veren Salah, "Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Annemi aradım maça gel diye. Oynasam da oynamazsam da fark etmez. Ben keyfini çıkaracağım. Sonra Liverpool taraftarlarına veda edeceğim. Çünkü Afrika Kupası'na gideceğim. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum. Dediğim gibi yaşadığım durumu kabullenemiyorum. Çünkü olanları anlamıyorum. Ben Liverpool için çok şey yaptım ve saygı istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HARRY KANE'İ KORUDULAR, BENİ..."

İsyanına devam eden Salah "Premier Lig'e geldiğimden beri bu kulüpteyim ve bu jenerasyondaki herkesten daha fazla gol attım. Sanırım kimse benden daha fazla gol atıp daha fazla asist yapmadı. Tüm Premier Lig'de. Bir süre önce Harry Kane'in 10 maç boyunca gol atmadığını hatırlıyorum. Medyadaki herkes 'Harry kesinlikle gol atar' diyordu. Söz konusu Salah olduğunda ise herkes 'Yedek kulübesinde olmalı' diyordu. Üzgünüm Harry!" ifadelerini kullandı.