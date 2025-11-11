TFF tarafından yürütülen incelemelerde; yeşil-beyazlı ekipte forma giyen 13 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildi. Futbolcuların 5'inin ilk 11'de forma giydiği öğrenildi. Bu kapsamda futbolcular; M.A., A.B., D.B., M.B., Y.A.Ç., E.M.Ç., A.D., M.E., E.E., O.K., E.K.,H.T. ve G.Y.; Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Futbolcuların 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Kırşehir FK ise oyuncularla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında oyuncuların kendi grup ve liglerinde bahis oynamadıklarını, yabancı ligler ile bahis sitesi üzerinden oyun oynadıklarını, gerekli işlemlerin talimatlara göre yapılacağını belirtti.