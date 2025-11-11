İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2365
  • EURO
    48,8629
  • ALTIN
    5616.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kırşehirspor'da 13 futbolcu bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi
Spor

Kırşehirspor'da 13 futbolcu bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kırşehirsporlu 13 futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

IHA11 Kasım 2025 Salı 10:52 - Güncelleme:
Kırşehirspor'da 13 futbolcu bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

TFF tarafından yürütülen incelemelerde; yeşil-beyazlı ekipte forma giyen 13 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildi. Futbolcuların 5'inin ilk 11'de forma giydiği öğrenildi. Bu kapsamda futbolcular; M.A., A.B., D.B., M.B., Y.A.Ç., E.M.Ç., A.D., M.E., E.E., O.K., E.K.,H.T. ve G.Y.; Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Futbolcuların 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Kırşehir FK ise oyuncularla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında oyuncuların kendi grup ve liglerinde bahis oynamadıklarını, yabancı ligler ile bahis sitesi üzerinden oyun oynadıklarını, gerekli işlemlerin talimatlara göre yapılacağını belirtti.

  • kırşehirspor
  • PFDK
  • bahis soruşturması

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.