İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kış Olimpiyatları'nda protesto! İsrail'in zulmüne sessiz kalınmadı
Spor

Kış Olimpiyatları'nda protesto! İsrail'in zulmüne sessiz kalınmadı

Bu yıl 25'incisi düzenlenen 2026 MilanoCortina Kış Olimpiyatları'nda İsrail delegasyonu on binlerce sporsever tarafından ıslık ve yuhalamalarla karşılandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da tepkilerden nasibini aldı. İşte detaylar...

AA8 Şubat 2026 Pazar 08:56 - Güncelleme:
Kış Olimpiyatları'nda protesto! İsrail'in zulmüne sessiz kalınmadı
ABONE OL

İtalya'nın ev sahipliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 2026 MilanoCortina Kış Olimpiyatları, 4 noktada gerçekleştirilen açılış törenleriyle resmen başladı. Sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla geçit törenlerinde yer aldı. Yapılan törene soykırımcı İsrail aleyhine yapılan protestolar damga vurdu. İsrailli sporcular sahneye geldiğinde on binlerce vicdan sahibi sporsever, ıslıklar ve yuhalamalar eşliğinde Filistin'e destek tezahüratları yaptı. Ayrıca Amerikalı sporcular alkışlanırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yuhalandı. İtalyan basınına göre bu tepkiler; Trump yönetiminin, Venezuela'da askeri harekat, Grönland'ı işgal tehditleri ve İsrail'in yanında durmasından kaynaklanıyor. Öte yandan 46 sporcudan oluşan Ukrayna delegasyonuna ise yoğun bir destek yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.