İtalya'nın ev sahipliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 2026 MilanoCortina Kış Olimpiyatları, 4 noktada gerçekleştirilen açılış törenleriyle resmen başladı. Sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla geçit törenlerinde yer aldı. Yapılan törene soykırımcı İsrail aleyhine yapılan protestolar damga vurdu. İsrailli sporcular sahneye geldiğinde on binlerce vicdan sahibi sporsever, ıslıklar ve yuhalamalar eşliğinde Filistin'e destek tezahüratları yaptı. Ayrıca Amerikalı sporcular alkışlanırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yuhalandı. İtalyan basınına göre bu tepkiler; Trump yönetiminin, Venezuela'da askeri harekat, Grönland'ı işgal tehditleri ve İsrail'in yanında durmasından kaynaklanıyor. Öte yandan 46 sporcudan oluşan Ukrayna delegasyonuna ise yoğun bir destek yapıldı.