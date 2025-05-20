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Spor

Kısa sürede büyük beğeni topladı! Victor Osimhen'den 5 yıldızlı paylaşım

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, 5. yıldız için bir paylaşımda bulundu. Nijeryalı yıldızın 5 yıldızlı paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 14:56 - Güncelleme:
Kısa sürede büyük beğeni topladı! Victor Osimhen'den 5 yıldızlı paylaşım
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Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isim oldu.

Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalar yürütürken Nijeryalı golcüden 5. yıldız paylaşımı geldi.

Yaptığı paylaşımda Galatasaray logosununu üzerine 5. yıldızı taktığı görülen Osimhen'in bu paylaşımı taraftarlarca yorum yağmuruna tutuldu.

Chelsea ve Al-Hilal taraftarı başta olmak üzere yurt dışından birçok futbolseverin de Nijeryalı golcünün paylaşımına yorum bıraktığı görüldü.

Victor Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:

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