Kızılcahamam Ultra Trail Yarışı başladı

Kızılcahamam'ın ilk 'Ultra Trail Yarışı', zorlu parkurları ile tanınan Soğuksu Milli Parkı'nda başladı. Etkinliğin, 55 km'lik, 30 km'lik ve 16 km'lik parkurları, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımı ile başladı.

Soğuksu Milli Parkı'nın manzaraları eşliğinde gerçekleşecek yarışta yarışmacılar, 2 bin 200 metrelik yükseklik kazanımı ile 55 km'lik parkurda, yaklaşık bin 900 metre yükseklikteki Aluç Dağı'na tırmanacak. Ayrıca, Camaardı Yaylası'nda ve çam ağaçlarıyla kaplı tepelerden geçerek heyecan verici bir bitişe ulaşacak.

Ayrıca yarış her seviyedeki koşucunun katılabilmesi adına farklı uzunluklarda 3 kategoride yarış düzenlenecek. Bunlardan ilki Soğuksu Trail Koşusu 16 kilometre uzunluğundaki parkuru ve 750 metre yükseklik kazanımı ile yeni ve kısa mesafe koşucularına hitap edecek. Bir diğeri ise Kızılcahamam Trail Koşusu 30 kilometrelik uzunluğu ve bin 330 metre yükseklik ile daha deneyimli koşuculara zorlu ve çeşitli bir rota sunuyor. Sonuncu olarak da Kızılcahamam Ultra Trail Koşusu 55 kilometre uzunluğu ve 2 bin 200 metre yüksekliği ile deneyimli koşucuların yarışacağı parkur olarak öne çıkıyor.