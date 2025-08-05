İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,668
  • EURO
    47,1664
  • ALTIN
    4429.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kızılyıldız'dan Dusan Tadic kararı

Kızılyıldız, iki aydır peşinde olduğu 36 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic transferinden vazgeçti.

Haber Merkezi5 Ağustos 2025 Salı 18:07 - Güncelleme:
Kızılyıldız'dan Dusan Tadic kararı
ABONE OL

Sırbistan futbolunun bu yaz en çok konuşulan transfer hikayesi sona erdi.

Kızılyıldız, yaklaşık iki aydır görüştüğü Dusan Tadic transferinden resmi olarak vazgeçti.

Mozzart Sport'un haberine göre; CEO'su Zvezdan Terzic, sportif direktör Mitar Mrkela ve teknik ekip danışmanı Marko Marin'in pazartesi akşamı yaptığı toplantıda, tecrübeli oyuncunun transferinin artık gündemden çıkarılması kararı alındı.

BEKLENEN YANIT GELMEDİ

Tecrübeli oyuncu, Atletico Madrid, Benfica, Meksika ve Suudi Arabistan'dan aldığı teklifler nedeniyle zaman istedi.Beklenen yanıt gelmeyince Kızılyıldız, UEFA elemelerinde oynayacağı kritik maç öncesi kadro planlamasını netleştirmeyi tercih etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ders gibi mücadele! Anne tavuktan kargaya geçit yok!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.