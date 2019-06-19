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Kjaer için Elmas’lı formül

FENERBAHÇE’NİN transferi gündeme gelen eski oyuncusu Simon Kjaer’i kadrosuna katabilmenin çarelerini aradığı ortaya çıktı.

  • Star Spor
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Kısa bir süre önce dostlarıyla yemek yemek için Türkiye’ye gelen ve dönüş için yeşil ışık yakan 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin serbest kalma bedelinin 8 milyon euro olduğu belirlendi. Bu parayı ödemek istemeyen Sarı-Lacivertliler’in ise İspanyollar’a Eljif Elmas+10 milyon euro karşılığında Kjaer’i bize verin önerisinde bulunduğu kaydedildi. Kjaer, 12.5 milyon euroya Sevilla’ya satılmıştı.

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

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