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Kjaer'da son tango

Sarı-Lacivertli kulübe dönmeyi isteyen Danimarkalı stoperin yöneticilerine, “Ben yedek oturacak oyuncu değilim. Kolaylık gösterin gideyim” dediği öğrenildi.

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FENERBAHÇE’DE teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın göbeğine lider oyuncu olarak Sevilla’ya satılan eski stoperleri Simon Kjaer’in alınmasını istemişti. İspanyol takımında teknik direktör Lopetegui’nin planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Kjaer, İstanbul’a gelmiş ve Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüşüp Fenerbahçe’ye geri dönme konusunda anlaşmıştı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Sevilla’da 7 stoperin olması nedeniyle teknik patron Lopetegui sayının azaltılmasını isterken Kjaer’in de gönderilebileceğini yönetime bildirmişti. Bunun üzerine Kanarya Kjaer için Sevilla’ya satın alma opsiyonuyla kiralama önerisinde bulunup beklemeye geçti. Sevilla’nın ise Kjaer’i 5 milyon euro bedelle satmayı planladığı İspanyol basınında yer aldı.

VİKİNG’TEN YÖNETİME BASKI

Yine İspanya basınında yer alan haberlerde Kjaer’in yönetime başvurduğu, “Ben sıradan bir oyuncu değilim. Rotasyon oyuncusu da olamam yedek kulübesinde de oturamam. Kolaylık gösterin eski kulübüme geri döneyim” dediği belirtildi. Kjaer’e 5 milyon euro verecek kulübün olmadığı, tek teklifin de Fener’den geldiği, Türk kulübünün cevap beklediği belirtildi. 

REYES’E KULÜP BUL EMRİ

Geçen sezonun devre arasında Leganes’e kiralanan Diego Reyes’e Meksika Ligi’nden Club America’nın talip olduğu ileri sürülmüştü. Ancak teknik direktör Miguel Herrera, bu oyuncu ile ilgilenmediklerini hiçbir görüşmelerinin olmadığını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi ise 26 yaşındaki Meksikalı stopere, “Sakın Türkiye’ye gelme. Kendine kulüp bul” mesajını yolladı. 

FENER’E, ARSENALLİ KOSCİELNY İDDİASI

İNGİLTERE’DE Arsenal’de forma giyen Laurent Koscielny’nin takımının ABD’deki kampına katılmayı reddettiği ve kulüpten ayrılacağı belirtildi. Ada basınındaki haberlede, 33 yaşındaki stoperin aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu bazı kulüplerle transfer görüşmesi yaptığı yer aldı. 2010’dan beri Arsenal forması giyen Koscielny’nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

KONOPLYANKA İLE İSTANBUL ZİRVESİ

FENER sol kanadını takviye etmek için var gücüyle çalışıyor. Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Schalke forması giyen Konoplyanka’nın menajeri Fali Ramadani ile dün İstanbul’a pazarlık yaptı. Alman Sport-1 TV kanalı, Ukraynalı’nın Fener’e gelmeye sıcak baktığını ve kiralama konusunda görüşüldüğünü ileri sürdü. 29 yaşındaki oyuncunun, kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Fener, Konoplyanka’ya 2 milyon euro, kulübüne 1 milyon euro önerdi.

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