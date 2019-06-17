Kjaer’den İstanbul çıkarması

Danimarkalı futbolcu eşi Simona Gallert ile birlikte İstanbul’a geldi. Simano Gallert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir İstanbul fotoğrafını görsele koyarken, “Good morning” ve kalp emojisi paylaşımı yaptı. Tecrübeli stoperin eşinin yaptığı bu paylaşım Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 2015-16 sezonunda Fener’e transfer olan Kjaer, iki yıl Kanarya’nın formasını giydikten sonra 2017’de 12.5 milyon euroya Sevilla’ya transfer olmuştu. Kjaer, Fener’de 55 lig maçında görev yapmıştı.