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Spor

Kjetil Knutsen: Mourinho ile mutlu bir karşılaşma olmayacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinden Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Kjetil Knutsen: Mourinho ile mutlu bir karşılaşma olmayacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna play-off turundan devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Bodo/Glimt de yer alıyor.

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalinin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"MOURINHO GELMEK İSTEMEZ"

Knutsen, "Bodo'ya gelmek isteyeceğini sanmıyorum. Mourinho ile gerçekten bir problemim yok, hem de hiç ama mutlu bir karşılaşma olmayacak, bu kesin. Bence bazı açılardan çok farklı iki kişiyiz." sözlerini sarf etti.

Knutsen, Bodo ile Roma arasındaki 2022'deki maçın ardından, Mourinho ile ilgili "Benim bu hayattaki ahlaki değerlerimin tam karşısında duran biri Mourinho, üstelik futbolun içerisinde bu kadar uzun yıllardır başarılı olan muhteşem bir teknik direktör olduğu halde... Utanç verici!" demişti.

2022'DE KARŞILAŞTI

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen, 2022 yılında Jose Mourinho ile karşılaşmıştı. O dönem Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Konferans Ligi grup aşamasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelmişti. Bodo/Glimt sahasındaki maçı 6-1 kazanmış ve deplasmanda Roma ile 2-2 berabere kalmıştı.

O sezon grup aşamasının ardından çeyrek finalde de karşılaşan Roma ve Bodo/Glimt'ten turu geçen taraf ise Roma olmuştu. Deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 kaybeden Roma, sahasında ise 4-0 kazanarak tur atlamıştı. Roma, o sezon Konferans Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

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