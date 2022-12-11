Klay Thompson ve Stephen Curry'den toplam 66 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın, Boston Celtics'i 123-107 mağlup ettiği maçta Warriors'ta Klay Thompson 34 sayı, Stephen Curry ise 6'sı üç sayılık olmak üzere atığı 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Boston Celtics'te Jaylen Brown, 31 sayı, 9 ribaunt ve Jayson Tatum ise 18 sayı kaydetmesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Miami Heat-San Antonio Spurs: 111-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-136

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 107-114

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 144-115

Golden State Warriors-Boston Celtics: 123-107

Denver Nuggets-Utah Jazz: 115-110

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 124-118