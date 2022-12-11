İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2022 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Klay Thompson ve Stephen Curry'den toplam 66 sayı
Spor

Klay Thompson ve Stephen Curry'den toplam 66 sayı

Klay Thompson ve Stephen Curry'nin toplam 66 sayı attığı maçta Golden State Warriors, Boston Celtics'i 123-107 yendi.

11 Aralık 2022 Pazar 11:49 - Güncelleme:
Klay Thompson ve Stephen Curry'den toplam 66 sayı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın, Boston Celtics'i 123-107 mağlup ettiği maçta Warriors'ta Klay Thompson 34 sayı, Stephen Curry ise 6'sı üç sayılık olmak üzere atığı 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Boston Celtics'te Jaylen Brown, 31 sayı, 9 ribaunt ve Jayson Tatum ise 18 sayı kaydetmesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Miami Heat-San Antonio Spurs: 111-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-136

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 107-114

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 144-115

Golden State Warriors-Boston Celtics: 123-107

Denver Nuggets-Utah Jazz: 115-110

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 124-118

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.