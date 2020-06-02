İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8126
  • EURO
    7,6013
  • ALTIN
    380.816
  • BIST100
    108181
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Klopp şampiyonluk kupasıyla yetinmeyecek
Spor

Klopp şampiyonluk kupasıyla yetinmeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi.

AA02 Haziran 2020 Salı 11:06 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 11:06
ABONE OL

İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Alman teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlamasıyla sahalara da geri dönecekleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Futbolu çok özlediğini aktaran Klopp, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz garantilemedik. Alabileceğimiz 27 puan daha var ve biz hepsini kazanmayı deneyeceğiz. İki üç maç kazanıp şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Eğer şampiyon olursak önce takım arasında kutlayacağız, izin verilince de taraftarlarımızla kutlama yapacağız. Kupayla tören yapacağımıza söz veriyorum, ne zaman olursa olsun, bunun ne önemi var. Sadece herkesin gelebileceği bir güne ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

En yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan Klopp yönetimindeki Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

Premier Lig, 13 Martta koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. 28 Mayıs'ta antrenmanlara başlayan Premier Lig futbolcularına, haftada iki kez koronavirüs testi yapılıyor.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.