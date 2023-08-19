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Spor

Klopp: Sonsuz para her zaman problemdir

Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, Suudi kulüplerinin transferde sınırsız para harcamasıyla ilgili konuştu.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
Klopp: Sonsuz para her zaman problemdir
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Liverpool menajeri Jürgen Klopp, transferde milyar eurolara varan paralar harcayan Suudi transfer piyasasıyla ilgili yorum yaptı.

Alman menajer açıklamasında sonsuz paranın her zaman problem olacağını söyleyerek, "Sonsuz para her zaman problem yaratır, transfer için bir yönetmelik hazırlansa ve sınır getirilse çok iyi olur. Suudi kulüplerinin yaptıkları normal, kimseyi suçlayamam ama paranın sınırsız olması doğru değil" diye konuştu.

Liverpool kadrosunda bu sezon Fabinho, Henderson ve Firmino gibi yıldızlar Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

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