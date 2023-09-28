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Spor

Klopp'a müjde! Gavi için Liverpool ihtimali arttı

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un uzun süredir Liverpool'un kadrosuna katmak istediği Barcelona'nın genç yıldızı Gavi konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

28 Eylül 2023 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Klopp'a müjde! Gavi için Liverpool ihtimali arttı
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Liverpool'un geçtiğimiz kış ve yaz transfer dönemlerinde kadrosuna katmak istediği Gavi için önemli gelişmeler yaşanıyor.

MEN EDİLEBİLİRLER

Barcelona, açılan davalar neticesinde Şampiyonlar Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İspanya hakem komitesinin yirmi yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturmanın parçası olarak rüşvet şüphesiyle soruşturma altına alındı.

Bu olayların açıklanmasının ardından da Liverpool, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Gavi için harekete geçti. Jurgen Klopp, eğer ki Barcelona'nın men olayı gerçekleşirse eğer bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıyor.

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