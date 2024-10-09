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Spor

Klopp'a yeni görev

Liverpool kariyerine geçtiğimiz sezon sonu veda eden Jürgen Klopp yeni bir göreve hazırlanıyor. Alman teknik adam, Red Bull futbol grubunun 'Küresel Futbol Başkanı' oldu.

9 Ekim 2024 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Klopp'a yeni görev
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Liverpool'daki 9 yıllık dönemi sonrası teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp'tan sürpriz bir hamle geldi.

Alman futbol adamı, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu.

Klopp, yeni görevine Ocak 2025'te başlayacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde milli takım için özel madde yer alıyor. Klopp, Alman Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda görevinden ayrılabilecek.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKMIŞTI!

Klopp, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Ağustos ayında yaptığı açıklamada teknik direktörlük kariyerini de noktaladığını duyurmuştu.

Red Bull futbol grubunun takımları;

Red Bull Leipzig (Almanya)

New York Red Bulls (Amerika)

Red Bull Bragantino (Brezilya)

Red Bull Brasil

Red Bull Salzburg (Avusturya)

Leeds United (İngiltere - Hissedar

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