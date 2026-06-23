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Spor

Klose'nin rekorunu tarihe gömdü! Dünya Kupası'nda Lionel Messi imzası

Dünya Kupası'nda Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin attığı 2 golle 2-0 mağlup etti. Arjantinli yıldız, Alman Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu da tarihe gömdü. İşte detaylar...

AKŞAM23 Haziran 2026 Salı 09:28 - Güncelleme:
Klose'nin rekorunu tarihe gömdü! Dünya Kupası'nda Lionel Messi imzası
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Maça Arjantin hızlı başladı ancak iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Savunma arkasına atılan topta çabukluğunu konuşturan Lautaro Martinez'i Avusturyalılar makasa aldı. Hakem devam ettirse de VAR müdahalesiyle penaltı kararı geçti. Kendinden emin bir şekilde topun başına Lionel Messi geçti. 39 yaşındaki yıldızın sihirli sol ayağı bu kez topu kale yerine auta gönderdi. Dünya Kupası'nda 7 penaltı kullanan Linoel Messi, böylece 3. kez kaçırmış oldu. Su molasına gidildiğinde iki takımın da isabetli şutu olmaması bir başka ilginç istatistikti. Ancak Lionel Messi ve arkadaşları baskıyı yoğunlaştırıp, golü de buldu.

28 HAZİRAN'DA RAKİP ÜRDÜN

38'inci dakikada Medina'nın ortasında penaltı noktası üzerinden sol ayağıyla harika bir plaseyle topu ağlara gönderen Messi, Dünya Kupası'nda 16 gol atan Alman Klose'nin de rekorunu kırmış oldu. Messi aynı zamanda Just Fontaine (Fransa, 1958) ve Jairzinho'nun (Brezilya, 1970) da Dünya Kupası'nda üst üste 6 maçta gol atma rekorunu egale etti. 24 Haziran'da 39 yaşına girecek olan Messi ilk maçta da Cezayir'e karşı hat-trick yapmıştı. Bu turnuvada 5 gole ulaştı. Grubun son maçı Ürdün'le.

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Lionel Messi, tarihe geçtiği karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Rekorlarla ilgilenmiyorum. Tek düşüncem maç kazanmak. Taraftarlarımıza bugüne kadar birçok sevinç yaşattık ama onlara daha fazlasını yaşatmak için mücadele edeceğiz."

İLK KEZ RESMİ MAÇ

Dünya Kupası tarihinde Avusturya ile Arjantin ilk kez resmi bir karşılaşmada puan mücadelesi verdi. Daha önce oynanan 2 hazırlık maçından 1980'dekini Arjantin 5-1 kazanmış ve Maradona milli kariyerinin tek hat-trickini yapmıştı. 1990'daki özel maç ise 1-1 bitti.

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