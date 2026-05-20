  Knicks, 22 sayıdan döndü: Finale galibiyetle başladı
Spor

Knicks, 22 sayıdan döndü: Finale galibiyetle başladı

NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks, uzatmada Cleveland Cavaliers'ı 115-104 yendi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:33
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks, uzatmada Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti.

Madison Square Garden'daki maçın son çeyreğinde 22 sayı (93-71) geriye düşen Knicks, yakaladığı 18-1'lik seriyle farkı önce 5'e düşürdü (94-89), bitime 19 saniye kala da skoru 101-101 yaparak karşılaşmayı uzatmaya götürdü.

Knicks'te Jalen Brunson 38 sayıyla takımına liderlik ederken Mikal Bridges 18 sayı, Karl-Anthony Towns 13 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Donovan Mitchell'in 29 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta ise James Harden 15 sayı, Evan Mobley 15 sayı, 14 ribaunt kaydetti.

Serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cuma gecesi New York'ta oynanacak.

