Knicks tarih yazıyor! Final serisinde 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ikinci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-104 yenerek 2-0 öne geçti.

Frost Bank Center'da oynanan maçta, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 13 ribauntla takımına liderlik ederken, Jalen Brunson ve Mikal Bridges 20'şer sayılık performans sergiledi.

Üst üste 13. galibiyetini alan Knicks, NBA play-off tarihindeki en uzun ikinci galibiyet serisine imza attı.

Knicks, 1993'te Michael Jordan'lı Chicago Bulls ve 1995'te Hakeem Olajuwon'lı Houston Rockets'ın ardından, final serisinin ilk iki maçını deplasmanda kazanan tarihteki üçüncü takım oldu.

Spurs'te Wembanyama 29 sayı, 9 ribaunt üretirken, De'Aaron Fox 20 sayı, 5 asistle oynadı.

New York'ta taşınan serinin üçüncü maçı, 9 Haziran Salı gecesi Madison Square Garden'da oynanacak.