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Spor

Knicks'i yenen Pacers, seride öne geçti

Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121'lik skorla mağlup eden Indiana Pacers, seride durumu 3-1 yaptı ve öne geçti.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Knicks'i yenen Pacers, seride öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

Gainbridge Fieldhouse'da Knicks'i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam'ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Pacers'da Haliburton 32 sayı, 15 asist, 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Siakam 30 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Knicks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, 2 ribauntla, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle ve OG Anunoby 22 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Serinin beşinci maçı, 30 Mayıs Cuma günü TSİ 03.00'da Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.

  • Indiana Pacers
  • New York Knicks

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