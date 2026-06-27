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Spor

Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach'a dönebilir

Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax'ta forma giyen Ko Itakura, bu yaz Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'a geri dönebilir.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach'a dönebilir
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Ko Itakura bu yaz Borussia Mönchengladbach'a geri dönebilir. Alman kulübü, Japon defans oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Geçen yaz Itakura, yaklaşık on milyon euro karşılığında Gladbach'tan Ajax'a transfer olmuştu. Şimdi ise tersi yönde bir transfer gerçekleştirebilir.

Kulüp, bu yaz ayrılmasına izin verilen Nico Elvedi'nin yerine Itakura'yı ideal bir alternatif olarak görüyor. Ancak İsviçreli savunma oyuncusu için şu ana kadar sadece Leeds United teklifte bulundu. Kulüp 10 milyon euro talep ederken, Leeds United 8,5 milyon euroluk bir teklif sundu.

Kulüp, Itakura transferini sonuçlandırmak istiyor ancak önce Elvedi'yi satmak istiyor. Bu nedenle Ajax'a henüz resmi bir teklif gelmedi.

Geçtiğimiz kış, Die Fohlen, Itakura'yı Ajax'tan yarım sezonluk kiralamaya çalışmıştı, ancak Hollanda'nın rekor şampiyonu bu teklifi geri çevirmişti. Şimdi ise kulüp, savunma oyuncusunun ayrılmasına açık bir tutum sergiliyor.

Itakura bu sezon Ajax formasıyla Eredivisie'de 18 maça çıktı. FC Volendam ile oynanan deplasman maçında (2-2) bir gol attı.

Sezonun sonlarında defansif orta saha oyuncusu olarak da görev aldı.

Itakura, 2022 ile 2025 yılları arasında Gladbach forması da giymişti. Daha önce Schalke 04, Manchester City ve FC Groningen gibi takımlarda forma giymişti.

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