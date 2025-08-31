Kobbie Mainoo, Manchester United ile yol ayrımında

Kobbie Mainoo'nun Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübün kalmasını ve yerini kazanması yönündeki ısrarına rağmen, Old Trafford'dan kiralık olarak ayrılmakta kararlı.

İngiltere genç milli oyuncusu, özellikle Thomas Tuchel'in onu önümüzdeki Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna almaması sonrasında kulüpten ayrılma isteğini tekrar dile getirdi; Tuchel, Mainoo'ya yeterli süre verilememesi nedeniyle bu kararı almıştı.

Bir zamanlar Manchester United akademisinin en parlak yeteneklerinden biri olarak görülen Kobbie Mainoo, artık düzenli forma şansı için mücadele ediyor. Kulübün ilk 11 orta sahası Bruno Fernandes'in sabitlenmesi, Mainoo'nun sahada süre bulmasını zorlaştırıyor. Durum geçen sezon, Mainoo'nun Tottenham'a karşı oynanan Avrupa Ligi finaline kadroya alınmamasıyla daha da kötüleşti; bu karar, genç oyuncunun kulüpteki olası geleceği hakkında farkındalık kazanmasına neden oldu.

The Daily Mail'e göre, Mainoo'nun milli takımdan dışlanması, onun Old Trafford'dan kiralık ayrılma isteğini daha da artırdı. Genç oyuncu Perşembe günü United ile görüşmeler yaparak daha fazla süre almak istediğini ve böylece yaklaşan Dünya Kupası elemeleri için İngiltere kadrosuna girme şansını artırmak istediğini dile getirdi. Ancak Manchester United, önce uygun bir yedek bulma gerekçesiyle kiralık olarak ayrılma talebini reddetti.

United ve Mainoo, şubat ayında sözlü olarak yeni sözleşme şartlarında anlaşmış olsalar da resmi teklif hâlâ sunulmadı. Bu belirsizlik, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekti ve durum yakından takip ediliyor. Özellikle Ligue 1'de Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Marsilya, Mainoo'yu kadrosuna katmakla ilgileniyor; burada Mason Greenwood ve Angel Gomes gibi eski United altyapı oyuncularıyla birlikte oynayabilir. Ayrıca Napoli ve Real Madrid gibi kulüpler de genç orta saha oyuncusunu transfer listelerine aldı ve olası transfer seçeneklerini değerlendiriyor.