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Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 12 pozitif vaka

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da 8'i oyuncu, 4'ü teknik ekipten toplam 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA29 Ekim 2020 Perşembe 23:22 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:22
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Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Final Spor maçı öncesi basketbol A takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde 4'ü teknik ekibimizden, 8'i sporcularımızdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir amaçlı izolasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır."

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