14 Ekim 2025 Salı
Spor

Kocaeli Stadı'nda muhteşem koreografi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan'ın karşı karşıya geldiği müsabaka öncesinde Kocaeli Stadı'nın tribünlerinde yer alan koreografi dikkatleri çekti.

14 Ekim 2025 Salı 22:08
Kocaeli Stadı'nda muhteşem koreografi!
Türkiye-Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile mücadele ederken, tribünler tamamen doldu. Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Ede Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı.

Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı.

  • Dünya Kupası
  • Kocaeli Stadyumu
  • Koreografi

