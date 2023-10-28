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Spor

Kocaeli'de 4 gol var, kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşan Kocaelispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
Kocaeli'de 4 gol var, kazanan yok!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Kocaelispor, Daniel Candeias ile 30. dakikada öne geçti. İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Giorgi Beridze ile 77'de farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde Olarenwaju Kayode 88. dakikada durumu 2-1 yaptı. Başkent ekibinde Musa Çağıran 90. dakikada durumu eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 20, Gençlerbirliği 18 puana yükseldi.

Kocaelispor, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

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