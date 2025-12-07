İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Kocaeli'de gol sesi çıkmadı!

Kocaelispor ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği mücadele 0-0 sonuçlanırken, Emre Belözoğlu Kasımpaşa'daki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 19:10 - Güncelleme:
Kocaeli'de gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, bu maçtan 1 puanla ayrılarak Kasımpaşa kariyerine beraberlikle başladı.

Kocaelispor'un Süper lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, Süper Lig'deki puanını 19'a çıkarırken Kasımpaşa'nın puanı ise 14 oldu.

Kocaelispor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

