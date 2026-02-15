Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, karşı karşıya geldi. Kocaelispor'un 3-0 kazandığı maç sonrası iki teknik adam Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor, 3-0'lık skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Maçta bir kırmızı kart gören Gaziantep FK ise hakem kararlarına tepki gösterdi.

Mücadele sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sert açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ'DAN HAKEM TEPKİSİ

Teknik direktörü Burak Yılmaz, "Yine her zaman yaşadığımız hakem problemleri var. Utanç verici. Bir haftadır sosyal medyada konuşuluyor, Kocaeli'de geçmişte bir şeyler yapmış. Alt lig hakemi, sanırım Süper Lig'de iki maçı var. Bir tanesi geçen sene, bir tanesi bu sene. Neden geldiği belli. Bu hakemlere az maç verdikleri için gereğini yapıp hemen kızağa alıyorlar. Bunlar normal" ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN: HAKEM İYİYDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise hakemin performansını överek, "Hakem performansıyla ilgili bazı zamanlar yorumlar yapıyoruz. Özellikle canımız yandığı zamanlarda. Futbolda bunlar var. Reaksiyon veriyorum. Kendimce haksızlık odluğu zamanlarda. Bizim işimiz bu. Burada ben ne ilkim ne de sonuncuyum. Bu şekilde devam edecek. Bazen lehte, bazen aleyhte karar verecek. Hangi takımın canı yandıysa ve haksızlığa uğradığını düşünüyorsa biraz daha fazla tepki gösteriyor. Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" açıklamasında bulundu.