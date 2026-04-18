18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
  • Kocaeli'de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu
Spor

Kocaeli'de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor'un evinde Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte taraftarlar, okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakika boyunca sessiz kaldı.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 17:21
Kocaeli'de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Müzik yayınının yapılmadığı stadyumda seremoniye iki takım futbolcuları "Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı ve yaşanan saldırılara tepki gösterdi.

Ardından 1 dakika kaybedilen tüm öğrenci ve öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlama düdüğünün ardından simsiyah giyinmiş tribünlerde yer alan binlerce taraftar ise sessizliğe gömüldü. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunan Kocaelispor taraftarlarına, Göztepeli taraftarlar da eşlik etti.

