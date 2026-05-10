Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, matematiksel olarak Trendyol 1. Lig'e düştü.
Sezon başında Trendyol Süper Lig'e yükselen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.
İstanbul ekibi, ligde oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Anıl Yiğit Çınar kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 27'ye yükselten Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, lige veda ederken Kocaelispor 37 puanda kaldı.