İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç Sonucu)
Spor

Kocaelispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç Sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Fatih Karagümrük, bu galibiyete rağmen Süper Lig'e veda etti.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 01:34 - Güncelleme:
Kocaelispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç Sonucu)
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, matematiksel olarak Trendyol 1. Lig'e düştü.

Sezon başında Trendyol Süper Lig'e yükselen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

İstanbul ekibi, ligde oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Anıl Yiğit Çınar kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 27'ye yükselten Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, lige veda ederken Kocaelispor 37 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.