İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kocaelispor 1 puanı son dakikada aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe, Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
Kocaelispor 1 puanı son dakikada aldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk etti.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe'nin golünü, 3. dakikada Janderson kaydetti.

Kocaelispor'da Show, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kocaelispor, maçın son anlarında penaltı kazandı ve 90+8'de Serdar Dursun, penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Göztepe, 5. sırada yer aldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kocaelispor ise 36 puana ulaştı ve 10. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe ise Antalyaspor'u ağırlayacak

OKUL SALDIRILARI NEDENİYLE MÜZİK ÇALMADI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı. Ayrıca karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamera kurup ağlamıştı: Hemşirenin Maraş istismarına inceleme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.