Kocaelispor 1 puanı son dakikada aldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk etti.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin golünü, 3. dakikada Janderson kaydetti.
Kocaelispor'da Show, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Kocaelispor, maçın son anlarında penaltı kazandı ve 90+8'de Serdar Dursun, penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Göztepe, 5. sırada yer aldı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kocaelispor ise 36 puana ulaştı ve 10. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe ise Antalyaspor'u ağırlayacak
OKUL SALDIRILARI NEDENİYLE MÜZİK ÇALMADI
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı. Ayrıca karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.