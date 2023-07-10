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Spor

Kocaelispor, 2 ismi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor, Christian Kouakou ile Fatih Bektaş'ı transfer ettiğini duyurdu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Kocaelispor, 2 ismi kadrosuna kattı
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Christian Kouakou'yla 2 yıllık, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fatih Bektaş'la da 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Engin Koyun, transfer çalışmalarının yavaş ve doğru ilerlediğini söyledi.

Koyun, birçok kulübün takibindeki Kouakou'nun takıma katkı sağlayacağını dile getirerek, "Taraftarlarımızdan doğru transfer yapmamız için biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Hata olabilir ama bundan sonra asgari olması gerekir. Bu dönem hep birlikte ciddi bir mutluluğa şahit olduk. Bu şehir mutluluğun ve başarının en güzelini hak ediyor. İnanıyorum ki bu sene ve bundan sonraki seneler camiamız için çok daha güzel olacak." diye konuştu.

Koyun, TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'da başarılar elde eden Fatih'in de Türk futboluna katkı sağlayacağını ifade etti. Kendisini uzun zamandır takip ettiklerini aktaran Koyun, oyuncunun yarın kampa katılacağını bildirdi.

Kouakou da Kocelispor'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, transferinin kendisi için hem şans hem de rüya olduğunu ifade etti. Fildişi Sahili asıllı İsveçli Kouakou, kulüp ve taraftarlar için tüm gücüyle mücadele edeceğini vurgulayarak, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fatih Bektaş, Zonguldak Kömürspor'un üzerinde emeği olduğunu, orada başarılar elde ederek Kocaelispor'a geldiğini vurguladı. Burada da aynı hırs ve azimle çalışacağını dile getiren Fatih, Kocaelispor'a faydalı olmak istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kouakou ve Fatih Bektaş sözleşme imzaladı.

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