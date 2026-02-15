Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Kocaelispor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor, 36. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kayserispor maçında 2 gol atan Daniel Agyei, bu maçtaki golüyle birlikte son 2 maçta 3 gol atmış oldu.

Gaziantep FK, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Kocaelispor, 76. dakikada Serdar Dursun'un ayağından bir gol daha buldu ve Gaziantep FK karşısında durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi takım Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 81. dakikadaki golüyle maçı 3-0 kazandı.

Süper Lig'de arka arkaya ikinci galibiyetini alan Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor, 30 puana yükseldi. Ligde bir hafta aradan sonra kaybeden Burak Yılmaz'ın takımı Gaziantep FK, 28 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla topla buluşan Agyei'nin şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada sağdan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasının sol çaprasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere gönderdi.

20. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Petkovic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Zafer Görgen'in müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti.

36. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Sol kanatta Haidara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Agyei, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıla kaldı. Agyei, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+1. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasında Kozlowski'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Kocaelispor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

47. dakikada Gaziantep FK, 10 kişi kaldı. Nazım Sangare, savunma arkasına gönderilen pasa hareketlenen Tayfur Bingöl'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

60. dakikada Keita'nın pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Kalecinin öne çıktığı gören Tayfur, müsait durumdaki Serdar Dursun'a pas verdi. Serdar'ın yakın mesafeden şutunda, savunmadan seken top kalecide kaldı.

76. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Churlinov'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 2-0

81. dakikada Kocaelispor bir gol daha buldu. Sol kanatta Churlinov'un yerden ortasında arka direkte Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Kocaelispor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.