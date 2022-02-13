Kocaelispor 7 maç sonra galibiyeti hatırladı

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 16. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından istediği sonuçları elde edememeye başladı.
Kocaelispor bu karşılaşmanın ardından Altınordu, Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'a mağlup oldu.
Yeşil-siyahlılar, bu 7 maçlık serüvende sadece 18. haftada Eyüpspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor, dün deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yenerek 7 maçın ardından galip geldi.
Körfez ekibi, Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından anlaşmaya vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak'la çıktığı 2. karşılaşmada 3 puanla tanıştı.
Kocaelispor, ligde 27 puanla maç fazlasıyla 14. sırada yer alıyor.