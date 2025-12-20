İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Kocaelispor acı haberi duyurdu! Futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Kocaelispor, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan eski futbolcusu Uğurcan Bekçi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 13:03 - Güncelleme:
Kocaelispor acı haberi duyurdu! Futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaelispor, eski futbolcusu olan Bekçi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

27 yaşındaki Uğurcan Bekçi, son olarak Sultanbeyli Belediye Spor forması giymişti.

Kocaelispor'un açıklaması şu şekilde:

"Bir dönem kulübümüzün formasını terletmiş, şehrimizde ve ülkemizde bir çok takımda forma giymiş olan Uğurcan Bekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Uğurcan Bekçi'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

