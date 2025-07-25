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Spor

Kocaelispor, Anfernee Jamal Dijksteel'i açıkladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Körfez temsilcisi, son olarak Middlesbrough forması giyen Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzaladı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Kocaelispor, Anfernee Jamal Dijksteel'i açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcu ile kulüp arasında, sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Futbolcu, Kocaelispor Futbol A Takımı ve genç takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşuluyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Dijksteel, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giydi.

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