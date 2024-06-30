İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kocaelispor, Appindangoye'i duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Sivasspor forması giyen deneyimli savunmacı Appindangoye'i kadrosuna kattı.

AA30 Haziran 2024 Pazar 17:18 - Güncelleme:
Kocaelispor, Appindangoye'i duyurdu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Appindangoye'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Aaron Appindangoye arasında ön protokol imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere şehrimize gelecektir. Hoş geldin Appindangoye." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 32 maçta takımına 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.