Trendyol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Kocaelispor, hücum bölgesine önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlılar, bu yaz Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat golcü Bruno Petkovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Petkovic, geçtiğimiz sezon Hırvat ekibinde 26 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda ise 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

İşte Kocaelispor, Bruno Petkovic'i bu videoyla duyurdu;

No one can hold you back! pic.twitter.com/LSZxogh54W