Kocaelispor deplasmanda 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ligde üç maç aradan sonra galip geldi.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65. ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 27 puana yükselirken, ligdeki galibiyet hasreti yedi maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.