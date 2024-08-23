Kocaelispor doludizgin!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Marmara ekibi 1-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 9'a yükseltti. Ligde sadece 1 galibiyeti olan Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Amed Spor Kulübü ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.