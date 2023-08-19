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Spor

Kocaelispor, Douglas Tanque'yi transfer etti

Trendyol 1.Lig takımı Kocaelispor, Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor'dan Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı. Kocaelispor, Brezilyalı futbolcu ile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Kocaelispor, Douglas Tanque'yi transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Samsunspor'un Brezilyalı golcüsü Douglas Tanque'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması dilendi.

Douglas Tanque geçtiğimiz sezon Samsunspor ile 1.Lig'de 31 maçta 17 gol atıp 3 asist kaydetti.

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