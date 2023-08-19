Kocaelispor, Douglas Tanque'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Samsunspor'un Brezilyalı golcüsü Douglas Tanque'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır.' ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması dilendi.
Douglas Tanque geçtiğimiz sezon Samsunspor ile 1.Lig'de 31 maçta 17 gol atıp 3 asist kaydetti.