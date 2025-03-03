Kocaelispor evinde 2 puan bıraktı

1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Kocaelispor, 44. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan ile öne geçti. İstanbulspor'un golü 90. dakikada Şeref Özcan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 56, İstanbulspor ise 40 puana yükseldi.

Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.